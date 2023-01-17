Карижская (Дончак) Ольга Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1924
Дочь: Балаклиец Вера Стефановна
Отец ребёнка: Карижский Стефан Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1947
Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область