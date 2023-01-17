Карижская (Дончак) Ольга Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карижская (Дончак) Ольга Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1924

Дочь: Балаклиец Вера Стефановна

Отец ребёнка: Карижский Стефан Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карижский Стефан Федорович

Смерть
1947
Борисовка, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
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