Милов Гордей Симиенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1806
Сын: Милов Иван Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1814
Сын: Милов Филип Гордеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
До 1815