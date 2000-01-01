Милов Гордей Симиенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Милов Гордей Симиенов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Вычислено 1806 г.р.
Вычислено 1814 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1806

Сын: Милов Иван Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1814

Сын: Милов Филип Гордеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
До 1815
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