Самарская неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самарский Павел Федотович
Отец ребёнка: Самарский Федот
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самарский Степан Федотович
Отец ребёнка: Самарский Федот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самарский Федот
Смерть
Неизвестно