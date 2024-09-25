Самарская неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самарская неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарский Павел Федотович

Отец ребёнка: Самарский Федот

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самарский Степан Федотович

Отец ребёнка: Самарский Федот

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самарский Федот

Смерть
Неизвестно

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