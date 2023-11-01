Чораев Арслан Курбанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1987
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1987
Отец: Чораев Курбан Абдулгамидович
Рождение ребёнка
14.06.2012
Дочь: Чораева Амина Арслановна
Мать ребёнка: Чораева Гюльмира Руслановна
Рождение ребёнка
13.01.2014
Сын: Чораев Мухаммад Арсланович
Мать ребёнка: Чораева Гюльмира Руслановна
Рождение ребёнка
16.05.2021
Дочь: Чораева Мадина Арслановна
Мать ребёнка: Чораева Гюльмира Руслановна
Рождение ребёнка
?.04.2023
Дочь: Чораева Сафия Арслановна
Мать ребёнка: Чораева Гюльмира Руслановна
Бракосочетание
Неизвестно