Утробина Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утробина Вера Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1876

Дата смерти

07.04.1897

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1867 г.р.

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утробин Пётр Анисимович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Утробин Иван Петрович

Отец ребёнка: Утробин Пётр Анисимович

Жерлык, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1897

Сын: Утробин Гавриил Петрович

Отец ребёнка: Утробин Пётр Анисимович

Смерть
07.04.1897

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