Утробина Вера Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смерти07.04.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Утробин Пётр Анисимович
Жерлык, Минусинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
21.03.1897
Отец ребёнка: Утробин Пётр Анисимович
Смерть
07.04.1897