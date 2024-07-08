Всеволодский Петр Степанович 1711 — найти родственников по фамилии на Familio
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Всеволодский Петр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1711

Дата смерти

1798

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711

Отец: Всеволодский Степан Яковлевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Всеволодский Василий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Всеволодский Григорий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Всеволодский Михаил Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1775

Сын: Всеволодский Андрей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Всеволодский Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1798

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