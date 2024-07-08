Всеволодский Петр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1711
Дата смерти1798
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1711
Отец: Всеволодский Степан Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Всеволодский Василий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Всеволодский Григорий Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Всеволодский Михаил Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1775
Сын: Всеволодский Андрей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Всеволодский Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1798