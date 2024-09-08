Афанасьев Алексей Онуфриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1895
Дочь: (Афанасьева) Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: (Афанасьева) Хiония Никанорова
Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д61
Смерть
Неизвестно