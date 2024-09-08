Афанасьев Алексей Онуфриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев Алексей Онуфриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

NF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Афанасьева) Хiония Никанорова

Рождение ребёнка
09.10.1895

Дочь: (Афанасьева) Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: (Афанасьева) Хiония Никанорова

Шигаевка, Чучковский муниципальный район, Рязанская область
ГАРО ф627 о278 д61
Смерть
Неизвестно

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