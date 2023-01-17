Мусин-Пушкин Михаил Николаевич
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти20.06.1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
20.06.1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния