Мусин-Пушкин Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин-Пушкин Михаил Николаевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1795

Дата смерти

20.06.1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
20.06.1862
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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