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Симоненко Павел Иванович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

14.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890 ст.

Отец: Симоненко Иван Иванович

Мать: Симоненко Елена Даниловна

Кровное, Сумська область
Крещение
15.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
04.01.1915 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Василий Данилович Белокур
Восприемник
31.01.1916 ст.
Метелево, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Георгий Данилович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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