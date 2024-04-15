Симоненко Павел Иванович
Место рождения
Дата рождения14.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1890 ст.
Отец: Симоненко Иван Иванович
Крещение
15.01.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
04.01.1915 ст.
Василий Данилович Белокур
Восприемник
31.01.1916 ст.
Георгий Данилович Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно