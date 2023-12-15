Графов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Графов Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Олимпиада Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Графов Никанор (Никандр) Иванович

Мать ребёнка: Олимпиада Ивановна

Бекетово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Бекетово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

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