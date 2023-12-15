Графов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Олимпиада Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1872
Сын: Графов Никанор (Никандр) Иванович
Мать ребёнка: Олимпиада Ивановна
Бекетово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Бекетово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область