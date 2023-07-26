Яковлева (Антонова) Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Антонова) Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1930 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковлев Василий

Рождение ребёнка
06.04.1930

Дочь: Зайцева (Яковлева) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий

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