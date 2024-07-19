Перевозкина ? ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1758
Сын: Перевозкин Кирилл Васильевич
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Белозерова Меланья Васильевна
Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович
д. Перевозкина, Тюменская область
Смерть
Неизвестно