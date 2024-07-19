Перевозкина ? ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перевозкина ? ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1738 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Перевозкин Кирилл Васильевич

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Белозерова Меланья Васильевна

Отец ребёнка: Перевозкин Василий Михайлович

д. Перевозкина, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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