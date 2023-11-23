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Евдокия Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

После 1808

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Кондратьев

Рождение ребёнка
1772

Сын: Дубровский Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев

Дубровский Иван Афанасьевич (1772 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Афанасия Кондратьевича. 9 мая 1791 года определен дьячком к церкви села Христорождественского на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Дубровский) Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Дубровский) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Прасковья Афанасьева

Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев

Рождение ребёнка
1784

Сын: Неизвестно Стефан Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев

Смерть
После 1808

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