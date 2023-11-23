Евдокия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиПосле 1808
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Кондратьев
Рождение ребёнка
1772
Сын: Дубровский Иван Афанасьев
Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев
Дубровский Иван Афанасьевич (1772 — ?) Родился в семье дьячка села Флоровского в Юхти Угличского уезда Афанасия Кондратьевича. 9 мая 1791 года определен дьячком к церкви села Христорождественского на ... Показать все
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Дубровский) Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Дубровский) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Прасковья Афанасьева
Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев
Рождение ребёнка
1784
Сын: Неизвестно Стефан Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Кондратьев
Смерть
После 1808