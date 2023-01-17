Якубовская Амелька (Айша?) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Якубовский Сюлейман Хасеневич
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюльевич
Рождение ребёнка
После 1880
Сын: Якубовский Алюнь(?) Хасеневич
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюльевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Якубовская Азыма Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюльевич
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Якубовская Мерьема Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюльевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Якубовская Айша Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюльевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Якубовская Эмилия Хасеневна
Отец ребёнка: Якубовский Хасень Азюльевич
Место жительства
1897
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно