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Александр Иванович
Александр Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1859
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Иван Андрианович
1831 г.р.
Мать
Анна Семёнова
1838 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец:
Иван Андрианович
Мать:
Анна Семёнова
Смерть
Неизвестно
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