Варнина Надежда Егоровна
Место рождения
Дата рождения05.09.1906
Дата смерти12.09.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1906
Отец: Варнин Егор (Георгий) Федорович
Мать: Мария (Мамотри)
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Зашихин Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Зашихин Григорий Михайлович
Рождение ребёнка
03.04.1935
Дочь: Зашихина Тамара Григорьевна
Отец ребёнка: Зашихин Григорий Михайлович
Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.09.1996
Пермь, Пермский, Пермский край