Шкиньков Ефим Петрович
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смерти19.12.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
19.12.1943
Причина смерти: Погиб в бою
Военная служба
С по 19.12.1943
Род войск: Авиация Воинское звание: Младший лейтенант Призван Илекским РВК. Служил в звании младшего лейтенанта воздушным стрелком в 136 гвардейском штурмовом авиационном полку 1 гвардейской штурмовой... Показать все