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Шкиньков Ефим Петрович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1921

Дата смерти

19.12.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
19.12.1943
Причина смерти: Погиб в бою
Военная служба
С по 19.12.1943
Род войск: Авиация Воинское звание: Младший лейтенант Призван Илекским РВК. Служил в звании младшего лейтенанта воздушным стрелком в 136 гвардейском штурмовом авиационном полку 1 гвардейской штурмовой... Показать все
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