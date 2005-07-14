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Тулисов Фёдор Евгеньевич
Тулисов Фёдор Евгеньевич
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
14.07.2005
Пол
Мужской
Отец
Тулисов Евгений Станиславович
1971 г.р.
Мать
Тулисова (Заика) Елена Александровна
1970 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2005
Отец:
Тулисов Евгений Станиславович
Мать:
Тулисова Елена Александровна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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