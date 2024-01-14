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Ткаченко Анатолий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ткаченко Захар Иванович

Мать: Ткаченко Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Земскова Надежда

Мать ребёнка: Ткаченко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткаченко Евгений Анатолиевич

Мать ребёнка: Ткаченко Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно

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