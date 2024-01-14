Ткаченко Анатолий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ткаченко Захар Иванович
Мать: Ткаченко Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Земскова Надежда
Мать ребёнка: Ткаченко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткаченко Евгений Анатолиевич
Мать ребёнка: Ткаченко Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно