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(Гамалея) Матрона Михайловна
(Гамалея) Матрона Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773
Пол
Женский
Отец
Гамалея Михаил Иванович
1746 г.р.
Мать
Гамалея (Бороздна) Екатерина Григорьевна
1746 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец:
Гамалея Михаил Иванович
Мать:
Гамалея Екатерина Григорьевна
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