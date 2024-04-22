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Фисюра Николай Григорьевич

Место рождения

Казинка, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Фисюра Григорий Афанасьевич

Мать: Фисюра Ульяна Герасимовна

Казинка, Валуйский, Белгородская область
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