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Фисюра Николай Григорьевич
Фисюра Николай Григорьевич
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Древо
Место рождения
Казинка
, Валуйский, Белгородская область
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Фисюра Григорий Афанасьевич
1916 г.р.
Мать
Фисюра (Щулькина) Ульяна Герасимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Фисюра Григорий Афанасьевич
Мать:
Фисюра Ульяна Герасимовна
Казинка
, Валуйский, Белгородская область
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