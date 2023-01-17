Татьяна (Любовощина) Васильевна Белевцева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна (Любовощина) Васильевна Белевцева

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Место рождения

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

31.07.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1955

Отец: Василий Павлович Любовощин

Мать: Прасковья Николаевна Любовощина

Хоперский, Новониколаевский муниципальный район, Волгоградская область
РСФСР/СССР Балашовского область , Ново-Николаевский район , совхоз Хопёрский
Бракосочетание
15.07.1978

Муж: Василий Владимирович Белевцев

Рождение ребёнка
13.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Владимирович Белевцев

СССР/УССР Ворошиловградская область городКраснодон
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