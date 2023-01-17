Татьяна (Любовощина) Васильевна Белевцева
Место рождения
Дата рождения31.07.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1955
РСФСР/СССР Балашовского область , Ново-Николаевский район , совхоз Хопёрский
Бракосочетание
15.07.1978
Рождение ребёнка
13.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Владимирович Белевцев
СССР/УССР Ворошиловградская область городКраснодон