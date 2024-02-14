Бухман Ейне
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1887
Дата смерти09.03.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1887
Отец: Бухман Моисей
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1922
Дочь: (Бухман) Сара
Мать ребёнка: Бухман (Кунявская) Мария
Рождение ребёнка
29.03.1924
Дочь: Хургина (Бухман) Анна
Мать ребёнка: Бухман (Кунявская) Мария
Смерть
09.03.1970
Похороны
Неизвестно