Бухман Ейне — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухман Ейне

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1887

Дата смерти

09.03.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1887

Отец: Бухман Моисей

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1922

Дочь: (Бухман) Сара

Мать ребёнка: Бухман (Кунявская) Мария

Рождение ребёнка
29.03.1924

Дочь: Хургина (Бухман) Анна

Мать ребёнка: Бухман (Кунявская) Мария

Смерть
09.03.1970
Похороны
Неизвестно

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