Сучкина Акилина Игнатьевна
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Сучкин Игнатий Петрович
Мать: Сучкина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Сучкин Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1785
Сын: Сучкин Спиридон Григорьевич
Отец ребёнка: Сучкин Григорий Исаевич
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Сучкина Мавра Григорьевна
Отец ребёнка: Сучкин Григорий Исаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно