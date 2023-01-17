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Сучкина Акилина Игнатьевна

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Место рождения

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Сучкин Игнатий Петрович

Мать: Сучкина Пелагея Ивановна

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1783

Сын: Сучкин Осип Григорьевич

Отец ребёнка: Сучкин Григорий Исаевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1785

Сын: Сучкин Спиридон Григорьевич

Отец ребёнка: Сучкин Григорий Исаевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Сучкина Мавра Григорьевна

Отец ребёнка: Сучкин Григорий Исаевич

Сучкина, Рыльский уезд, Курская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучкин Григорий Исаевич

Смерть
Неизвестно
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