Полежаева Марфа Степановна
Место рожденияБутурлинский р-н, с. Еделево
Дата рождения19.09.1905
Дата смерти19.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1905
Отец: Полежаев Степан Леонтиевич
Мать: Александра Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазарева Александра Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Лазарева Кузнецова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
01.01.1930
Сын: Лазарев Константин Иванович
Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич
Смерть
19.05.1996