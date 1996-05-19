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Полежаева Марфа Степановна

Место рождения

Бутурлинский р-н, с. Еделево

Дата рождения

19.09.1905

Дата смерти

19.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1905

Отец: Полежаев Степан Леонтиевич

Мать: Александра Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазарев Николай Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазарева Александра Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Лазарева Кузнецова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лазарев Сергей Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
01.01.1930

Сын: Лазарев Константин Иванович

Отец ребёнка: Лазарев Иван Андреевич

Смерть
19.05.1996

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