Валиуллина (Насырова) Фарида Фаритовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1994
Сын: Валиуллин Радмир Рустемович
Отец ребёнка: Валиуллин Рустем Магафурович
Рождение ребёнка
23.03.1997
Сын: Валиуллин Булат Рустемович
Отец ребёнка: Валиуллин Рустем Магафурович