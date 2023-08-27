Валиуллина (Насырова) Фарида Фаритовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Насырова) Фарида Фаритовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1975

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Рустем Магафурович

Рождение ребёнка
29.11.1994

Сын: Валиуллин Радмир Рустемович

Отец ребёнка: Валиуллин Рустем Магафурович

Рождение ребёнка
23.03.1997

Сын: Валиуллин Булат Рустемович

Отец ребёнка: Валиуллин Рустем Магафурович

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