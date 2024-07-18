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Афанасий Иванович

Место рождения

деревня Байгильдино, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

18.01.1772

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1771 и 1776 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1772

Отец: Иван Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Марфа Афанасьевна

Мать ребёнка: Пелагея Васильевна

Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.06.1796

Жена: Пелагея Васильевна

Смерть
1829

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