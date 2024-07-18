Афанасий Иванович
Место рождениядеревня Байгильдино, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения18.01.1772
Дата смерти1829
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1772
Отец: Иван Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Афанасьевна
Мать ребёнка: Пелагея Васильевна
Топнеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
02.06.1796
Жена: Пелагея Васильевна
Смерть
1829