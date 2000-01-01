Щетинин Тихон Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щетинин Тихон Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797 ст.

Отец: Щетинин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Сын: Щетинин Тимофей Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821 ст.

Сын: Щетинин Константин Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1829 ст.

Сын: Щетинин Дмитрий Тихонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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