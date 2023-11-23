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Григорий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1684

Дата смерти

1751

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1682 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1684

Отец: не указан

Мать: не указана

Григорий Васильевич (1684 - 1751) О месте рожденияи родителях его данных нет. Священник села Шеметова Даниловского уезда1 . Жена его Пелагея Андреевна (1692-?). Дети: Иван (1707-?) Федор (1714-?)2 Дми... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1707

Сын: Иван Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1714

Сын: Федор Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Рождение ребёнка
1724

Сын: Дмитрий Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Дмитрий Григорьевич (1724 - ?) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. В 1745 году определен во дьячка к церкви села Новленского Пошехонского уезда. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1726

Сын: Григорий Григорьев

Мать ребёнка: Пелагея Андреева

Григорий Григорьевич (1726 - 1787) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. 25 декабря 1752 года рукоположен во священника к церкви того же села. Впоследствии... Показать все
Смерть
1751

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