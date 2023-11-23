Григорий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1684
Дата смерти1751
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1684
Отец: не указан
Мать: не указана
Григорий Васильевич (1684 - 1751) О месте рожденияи родителях его данных нет. Священник села Шеметова Даниловского уезда1 . Жена его Пелагея Андреевна (1692-?). Дети: Иван (1707-?) Федор (1714-?)2 Дми... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1707
Сын: Иван Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1714
Сын: Федор Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Рождение ребёнка
1724
Сын: Дмитрий Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Дмитрий Григорьевич (1724 - ?) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. В 1745 году определен во дьячка к церкви села Новленского Пошехонского уезда. Жена его... Показать все
Рождение ребёнка
1726
Сын: Григорий Григорьев
Мать ребёнка: Пелагея Андреева
Григорий Григорьевич (1726 - 1787) Родился в семье священника села Шеметова Даниловского уезда1 Григория Васильевича. 25 декабря 1752 года рукоположен во священника к церкви того же села. Впоследствии... Показать все
Смерть
1751