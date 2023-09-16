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Шимячков Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

После 1869

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Шимячков Михаил Никитович

Мать: Игнатова Ксения

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шимячков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Александра

Рождение ребёнка
1848

Сын: Шимячков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Васильева Александра

Рождение ребёнка
07.12.1853

Дочь: Фаддеева Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Васильева Александра

Рождение ребёнка
11.05.1856

Дочь: Шимячкова Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Васильева Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Александра

Смерть
После 1869
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