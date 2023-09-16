Шимячков Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиПосле 1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Шимячков Михаил Никитович
Мать: Игнатова Ксения
Рождение ребёнка
1848
Сын: Шимячков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Васильева Александра
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Васильева Александра
Рождение ребёнка
07.12.1853
Дочь: Фаддеева Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Васильева Александра
Рождение ребёнка
11.05.1856
Дочь: Шимячкова Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Васильева Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васильева Александра
Смерть
После 1869