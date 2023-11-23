Андрей Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Григорий Анфимович
Мать: не указана
Андрей Григорьевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Григория Анфимовича. С 1774 года обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросиния Кузьмина
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Ефросиния Кузьмина
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Ефросиния Кузьмина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ухтомский Никанор Андреев
Мать ребёнка: Ефросиния Кузьмина
Смерть
Неизвестно