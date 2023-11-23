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Андрей Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Григорий Анфимович

Мать: не указана

Андрей Григорьевич (1764 — ?) Родился в семье священника села Никольского на Ухтоме Пошехонского уезда Григория Анфимовича. С 1774 года обучался в Ярославской духовной семинарии на казенном содержании... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросиния Кузьмина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Ухтомский Иван Андреев

Мать ребёнка: Ефросиния Кузьмина

Рождение ребёнка
1803

Сын: Ухтомский Михаил Андреев

Мать ребёнка: Ефросиния Кузьмина

Рождение ребёнка
1807

Сын: Ухтомский Никанор Андреев

Мать ребёнка: Ефросиния Кузьмина

Смерть
Неизвестно

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