Зуева Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1799
Дочь: Зуева Аксинья Андриановна
Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Зуев Филипп (Архип) Андриянович
Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Зуева Мария Андриановна
Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Зуева Харитинья Андриановна
Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно