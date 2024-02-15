Зуева Устинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зуева Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1799

Дочь: Зуева Аксинья Андриановна

Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Зуев Филипп (Архип) Андриянович

Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Зуева Мария Андриановна

Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Зуева Харитинья Андриановна

Отец ребёнка: Зуев Андриан Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуев Андриан Афанасьевич

Смерть
Неизвестно
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