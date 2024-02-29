(Горипекина) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Горипекина) Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1987

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1980 г.р.

Дети

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Добавил:

СЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1987

Отец: Горипекин Владимир Дмитриевич

Мать: Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
25.06.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей

Рождение ребёнка
11.10.2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Алексей

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