(Горипекина) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1987
Отец: Горипекин Владимир Дмитриевич
Мать: Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
25.06.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей
Рождение ребёнка
11.10.2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макаров Алексей