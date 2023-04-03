Васса Титова
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Матрона Ивановна
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1771
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1779
Сын: Василий Иванов
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Демидов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Демидов
Смерть
Неизвестно