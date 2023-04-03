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Васса Титова

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Демидов

Рождение ребёнка
1765

Дочь: Матрона Ивановна

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Сын: Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Василий Иванов

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Демидов

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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