фон Гилленшмидт Федор Григорьевич
Место рожденияФинляндия
Дата рождения25.09.1828
Дата смерти01.12.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Финляндия
Место жительства
По 1849
Фридрихсгам (ныне Хамина), Финляндия
Место жительства
С 1860
Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1879
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербургская губерния
Смерть
01.12.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния