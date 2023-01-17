фон Гилленшмидт Федор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдифон Гилленшмидт Федор Григорьевич

фон Гилленшмидт Федор Григорьевич

avatar

Место рождения

Финляндия

Дата рождения

25.09.1828

Дата смерти

01.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Финляндия
Место жительства
По 1849
Фридрихсгам (ныне Хамина), Финляндия
Место жительства
С 1860
Плоское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1879
Тула, город Тула, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербургская губерния
Смерть
01.12.1902
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close