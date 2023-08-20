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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1811 г.р.
Около 1815 г.р.
Около 1818 г.р.
Около 1823 г.р.

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Васильев Емельян

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Около 1815

Сын: Васильев Егор

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Васильев Константин

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Дмитриев Василий

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