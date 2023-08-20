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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Васильев Емельян
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Около 1815
Сын: Васильев Егор
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Васильев Константин
Отец ребёнка: Дмитриев Василий
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Дмитриев Василий