Костеков Ипатий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКостеков Ипатий Григорьев

Костеков Ипатий Григорьев

Место рождения

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Между 1742 и 1744

Дата смерти

05.02.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1744

Отец: Костеков Григорий Григорьев

Мать: Настасья (Наталья?)

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Костеков Климонт Ипатов

Мать ребёнка: Мавра Калинина

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Сын: Костеков Никифор Ипатов

Мать ребёнка: Мавра Калинина

Ситки, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
05.02.1808
Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close