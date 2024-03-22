Костеков Ипатий Григорьев
Место рождения
Дата рожденияМежду 1742 и 1744
Дата смерти05.02.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1742 и 1744
Отец: Костеков Григорий Григорьев
Мать: Настасья (Наталья?)
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Мавра Калинина
Рождение ребёнка
Около 1765
Мать ребёнка: Мавра Калинина
Смерть
05.02.1808
Ф. 1469 Оп. 1 Д. 2 Метрическая книга церквей г. Богородицка и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Богородицкий у. 1806-1820