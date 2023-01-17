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Логвинов Яков Герасимович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1809

Отец: Логвинов Герасим Иванович

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1839

Сын: Логвинов Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Логвинова Пелагея Филипповна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Логвинов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Логвинова Пелагея Филипповна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Логвинова Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Логвинова Пелагея Филипповна

Богородицк, Богородицкий муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логвинова Пелагея Филипповна

Смерть
Неизвестно
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