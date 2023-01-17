Логвинов Яков Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1809
Отец: Логвинов Герасим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Логвинов Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Логвинова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Логвинов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Логвинова Пелагея Филипповна
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Логвинова Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Логвинова Пелагея Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно