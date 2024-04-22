Хлусова (Ивохина) Анастасия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлусова (Ивохина) Анастасия Сергеевна

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Место рождения

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

23.03.1993

Пол

Женский

Отец

1970 г.р.

Мать

1969 г.р.

Муж

1982 г.р.

Дети

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Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1993

Отец: Ивохин Сергей Викторович

Мать: Ивохина Татьяна Анатольевна

Дружный, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
09.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
21.09.2017

Муж: Хлусов Максим Анатольевич

Рождение ребёнка
11.07.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлусов Максим Анатольевич

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
03.11.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлусов Максим Анатольевич

Клюквинка, Верхнекетский муниципальный район, Томская область
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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