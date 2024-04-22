Халюшева (Исаева) Мярзыя Наджиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халюшева (Исаева) Мярзыя Наджиповна

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Место рождения

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.03.1927

Дата смерти

27.03.1959

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927

Отец: Исаев Наджип Абдурахманович

Мать: Исаева Шарифя

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
15.11.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халюшев Халил Сайфетдинович

Рождение ребёнка
16.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халюшев Халил Сайфетдинович

Сургодь, Торбеевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
21.02.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халюшев Халил Сайфетдинович

Рождение ребёнка
20.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халюшев Халил Сайфетдинович

Смерть
27.03.1959
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