Халюшева (Исаева) Мярзыя Наджиповна
Место рождения
Дата рождения15.03.1927
Дата смерти27.03.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1927
Отец: Исаев Наджип Абдурахманович
Мать: Исаева Шарифя
Рождение ребёнка
15.11.1952
Рождение ребёнка
16.08.1953
Рождение ребёнка
21.02.1956
Рождение ребёнка
20.08.1957
Смерть
27.03.1959