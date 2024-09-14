Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна

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Место рождения

Харино, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

20.06.1884 ст.

Дата смерти

После 1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1884 ст.

Отец: Дранкин Стефан Максимович

Мать: Дранкина (-) Мария Михайловна

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №115, стр. 91
Крещение
24.06.1884 ст.
Бракосочетание
15.02.1902 ст.

Муж: Грохотов Пётр Косьмин

Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Николаевской церкви с.Кулачинское; ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 389, стр.201, №-20
Восприемник
12.12.1910 ст.
Надеждино, Омский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 923, стр.33 (Рождение №-66м) Крестный сын - Завьялов Даниил Алексеевич из д.Бол.Горка, Паломская волость, Кологривский уезд, Костромская губ.
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.

Дочь: - (Грохотова) Пелагея Петровна

Отец ребёнка: Грохотов Пётр Косьмин

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
МК Богородице-Казанской церкви ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 975, стр.101 (Рождение №-37ж)
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.

Сын: Грохотов Андрей Петрович

Отец ребёнка: Грохотов Пётр Косьмин

Харино, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Троицкой церкви села Николаевское ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 1043, стр.311 (Рождение №-39м)
Смерть
После 1914 ст.

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