Грохотова (Дранкина) Ольга Стефановна
Место рождения
Дата рождения20.06.1884 ст.
Дата смертиПосле 1914 ст.
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1884 ст.
ИА Омской области, фонд №16, опись №6, дело №115, стр. 91
Крещение
24.06.1884 ст.
Бракосочетание
15.02.1902 ст.
Большекулачье, Омский муниципальный район, Омская область
МК Свято-Николаевской церкви с.Кулачинское; ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 389, стр.201, №-20
Восприемник
12.12.1910 ст.
Надеждино, Омский муниципальный район, Омская область
ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 923, стр.33 (Рождение №-66м) Крестный сын - Завьялов Даниил Алексеевич из д.Бол.Горка, Паломская волость, Кологривский уезд, Костромская губ.
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.
Дочь: - (Грохотова) Пелагея Петровна
Отец ребёнка: Грохотов Пётр Косьмин
МК Богородице-Казанской церкви ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 975, стр.101 (Рождение №-37ж)
Рождение ребёнка
20.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Грохотов Пётр Косьмин
МК Свято-Троицкой церкви села Николаевское ИА Омской области, фонд 16, опись 6, дело 1043, стр.311 (Рождение №-39м)
Смерть
После 1914 ст.