Андронов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндронов Владимир

Андронов Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андронов Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Якименко (Андронова) Виктория Владимировна

Мать ребёнка: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андронова (Семёнова) Ирина Николаевна

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