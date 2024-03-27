Сергеев Алексей Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Алексей Максимович

Место рождения

д.Дракино Московской губ. Серпуховского уезда, Высоцкой волости

Дата рождения

07.03.1904

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1927 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Дракино Московской губ. Серпуховского уезда, Высоцкой волости
Рождение ребёнка
25.01.1927

Сын: Терёшин Семён Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

Рождение ребёнка
07.03.1938

Сын: Сергеев Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Степановна

д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стиценко Зоя Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Степановна

г. Протвино Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анна Степановна

Москва, город федерального значения Москва
Военная награда
Неизвестно
Сергеев Алексей Максимович Красноармеец. __.__.1904 Московская обл., Серпуховский р-н. Сводная картотека Перечень наград 24.09.1944 Медаль «За отвагу» 20.05.1945 Орден Красной Звезды
Сергеев Алексей Максимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1904 Московская обл., Серпуховский р-н, д. Дракино. Юбилейная картотека
Смерть
1986
д. Дракино Серпуховского р-на Московской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Дракино
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