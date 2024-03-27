Сергеев Алексей Максимович
Место рожденияд.Дракино Московской губ. Серпуховского уезда, Высоцкой волости
Дата рождения07.03.1904
Дата смерти1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1904
д.Дракино Московской губ. Серпуховского уезда, Высоцкой волости
Рождение ребёнка
25.01.1927
Мать ребёнка: Анна Степановна
Рождение ребёнка
07.03.1938
Сын: Сергеев Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Степановна
д.Дракино Московской обл. Серпуовского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Стиценко Зоя Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Степановна
г. Протвино Московской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Сергеев Алексей Максимович Красноармеец. __.__.1904 Московская обл., Серпуховский р-н. Сводная картотека Перечень наград 24.09.1944 Медаль «За отвагу» 20.05.1945 Орден Красной Звезды
Сергеев Алексей Максимович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1904 Московская обл., Серпуховский р-н, д. Дракино. Юбилейная картотека
Смерть
1986
д. Дракино Серпуховского р-на Московской области
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
д. Дракино