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(Кириленкова) Надежда Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1883

Дата смерти

31.07.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883

Отец: Петров Захар Петрович

Мать: (Никитина) Параскера Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириленков Петр Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
13.10.1906

Сын: Кириленков Александр Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.02.1908

Сын: Кириленков Павел Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.04.1912

Сын: Кириленков Георгий Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1920

Сын: Кириленков Василий Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Жадро, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кириленков Павел Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Рождение ребёнка
1926

Сын: Кириленков Иван Иванович

Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович

Смерть
31.07.1966

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