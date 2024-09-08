(Кириленкова) Надежда Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1883
Дата смерти31.07.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1883
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Рождение ребёнка
13.10.1906
Сын: Кириленков Александр Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.02.1908
Сын: Кириленков Павел Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.04.1912
Сын: Кириленков Георгий Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1920
Сын: Кириленков Василий Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Жадро, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кириленков Павел Иванович
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Кириленков Иван Иванович
Смерть
31.07.1966