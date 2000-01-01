Мухин Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухин Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Мухин Василий Степанович

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Степановна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Степановна

Мать ребёнка: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Смерть
1938
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