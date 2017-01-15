Романюк Никита Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманюк Никита Викторович

Романюк Никита Викторович

avatar

Место рождения

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область

Дата рождения

15.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2017

Отец: Романюк Виктор Александрович

Мать: Романюк Екатерина Владимировна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close