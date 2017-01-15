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Романюк Никита Викторович
Романюк Никита Викторович
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Место рождения
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
Дата рождения
15.01.2017
Пол
Мужской
Отец
Романюк Виктор Александрович
1990 г.р.
Мать
Романюк (Щербак) Екатерина Владимировна
1996 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.2017
Отец:
Романюк Виктор Александрович
Мать:
Романюк Екатерина Владимировна
Благовещенск
, город Благовещенск, Амурская область
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