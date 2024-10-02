Банкетов Иван Иванович
Место рожденияМордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Дата рождения1774
Дата смерти1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
1800
Сын: Банкетов Гаврила Иванович
Мать ребёнка: Неизвестно
Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Смерть
1850