Банкетов Иван Иванович 1774 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБанкетов Иван Иванович

Банкетов Иван Иванович

Место рождения

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка

Дата рождения

1774

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Рождение ребёнка
1800

Сын: Банкетов Гаврила Иванович

Мать ребёнка: Неизвестно

Мордовия Инсарский уезд Шадымо рыскинская волость деревня Ново Александровка
Смерть
1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.