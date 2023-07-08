Мария Федорова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1873
Муж: Василий Николаев
Поручители жениха Гжатского уезда д. Кузяево кр. Яков Матвеевич, д. Макарово кр. Михаил Николаевич и д. Зачатье Федор Иванович Поручители невесты д.Новинки Александр Григорьевич, д. Збышек (?) Семен ... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1879 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Николаев
Воспреемники д. Неровново крестьянин Петр Фадеев д. Макарово крестьянская дочь девица Анисья Николаева
Рождение ребёнка
12.08.1882
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Василий Николаев
д. Макарово кр. сын Сергей Григорьев и кр. дочь девица Наталья Николаева
Рождение ребёнка
25.10.1884
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Василий Николаев
Рождение ребёнка
13.09.1886 ст.
Сын: Никита Васильев
Отец ребёнка: Василий Николаев
д. Макарово крестьянский сын Мирон Григорьев крестьянская дочь девица Наталья Иоакимова
Рождение ребёнка
22.03.1894 ст.
Сын: Бурлаков Гавриил Васильев
Отец ребёнка: Василий Николаев
д. Макарово крестьянский сын Степан Васильев Бурлаков и крестьянская девица Наталья Акимова
Смерть
Неизвестно