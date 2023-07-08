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Мария Федорова

Место рождения

Холм, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Холм, Можайский, Московская область
Бракосочетание
04.02.1873

Муж: Василий Николаев

Поручители жениха Гжатского уезда д. Кузяево кр. Яков Матвеевич, д. Макарово кр. Михаил Николаевич и д. Зачатье Федор Иванович Поручители невесты д.Новинки Александр Григорьевич, д. Збышек (?) Семен ... Показать все
Рождение ребёнка
21.04.1879 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Неровново крестьянин Петр Фадеев д. Макарово крестьянская дочь девица Анисья Николаева
Рождение ребёнка
12.08.1882

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Василий Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
д. Макарово кр. сын Сергей Григорьев и кр. дочь девица Наталья Николаева
Рождение ребёнка
25.10.1884

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Василий Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
13.09.1886 ст.

Сын: Никита Васильев

Отец ребёнка: Василий Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
д. Макарово крестьянский сын Мирон Григорьев крестьянская дочь девица Наталья Иоакимова
Рождение ребёнка
22.03.1894 ст.

Сын: Бурлаков Гавриил Васильев

Отец ребёнка: Василий Николаев

Макарово, Можайский, Московская область
д. Макарово крестьянский сын Степан Васильев Бурлаков и крестьянская девица Наталья Акимова
Смерть
Неизвестно

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