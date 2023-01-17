Щербаков Иван (Иоанн) Изотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербаков Иван (Иоанн) Изотович

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Место рождения

Московская губерния Серпуховский уезд Бадеевская волость село Дубны

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Зот Яковлев

Мать: не указана

Московская губерния Серпуховский уезд Бадеевская волость село Дубны
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Емец Александра Ивановна

Мать ребёнка: Щербакова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
01.05.1927

Сын: Щербаков Валентин Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Стефановна

Дмитриевка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Щербакова Мария Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Дамиан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щербаков Виктор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова Мария Стефановна

Смерть
Неизвестно
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