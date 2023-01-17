Щербаков Иван (Иоанн) Изотович
Место рожденияМосковская губерния Серпуховский уезд Бадеевская волость село Дубны
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Зот Яковлев
Мать: не указана
Московская губерния Серпуховский уезд Бадеевская волость село Дубны
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Емец Александра Ивановна
Мать ребёнка: Щербакова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
01.05.1927
Сын: Щербаков Валентин Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Мария Стефановна
Дмитриевка, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щербаков Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Щербакова Мария Стефановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно