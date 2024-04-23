Паутов Илларион Сидорович
Место рожденияд.Южаково Свердловской обл.
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Паутов Сидор Михайлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Паутов Алексей Илларионович
Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пономарева (Паутова) Александра Илларионовна
Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Паутов (Pautov) Петр Илларионович
Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
1892
Сын: Паутов Лаврентий Илларионович
Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
10.11.1901
Сын: Паутов Василий Илларионович
Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна
Рождение ребёнка
10.11.1901
Дочь: Бызова (Паутова) Евникея (Ника) Илларионовна
Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна
Смерть
Неизвестно