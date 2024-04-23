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Паутов Илларион Сидорович

Место рождения

д.Южаково Свердловской обл.

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Паутов Сидор Михайлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Паутов Алексей Илларионович

Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пономарева (Паутова) Александра Илларионовна

Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Паутова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Паутов (Pautov) Петр Илларионович

Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Паутов Лаврентий Илларионович

Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
10.11.1901

Сын: Паутов Василий Илларионович

Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна

Рождение ребёнка
10.11.1901

Дочь: Бызова (Паутова) Евникея (Ника) Илларионовна

Мать ребёнка: Паутова Александра Захаровна

Смерть
Неизвестно

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